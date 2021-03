Suez: continuano i tentativi di disincaglio della portacontainer Ever Given. Bloccate 400 navi nel canale

(PRIMAPRESS) - EGITTO - La nave portacontainer Ever Given,lunga 400 metri, che ha bloccato il canale di Suez per quasi una settimana, ha iniziato a muoversi, secondo quanto riportano stamattina i siti web di osservazione del traffico marittimo. Sono 400 le navi bloccate, tra cui 25 petroliere.Ai tentativi di disincagliare la nave partecipano 10 rimorchiatori tra cui uno italiano, il Carlo Magno. Si stima che serviranno da 3 a 6 giorni per smaltire l'enorme ingorgo navale.In corso indagine su cause dell'incidente. - (PRIMAPRESS)