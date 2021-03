Sudan, incidente aereo: precipitato un velivolo della South Sudan Supreme. Dieci le vittime registrate finora

(PRIMAPRESS) - SUDAN - Sarebbero almeno 10 le vittime di un incidente aereo avvenuto a Pieri, in Sud Sudan. Tra le vittime ci sono anche i due piloti. Lo ha reso noto il governatore della regione. L'incidente è avvenuto mentre l'aereo della compagnia South Sudan Supreme era in fase di decollo. Non è ancora chiaro quanti passeggeri fossero a bordo del velivolo, e le cause dell'incidente non sono ancora state accertate. Sembra che l'aereo fosse stato noleggiato da alcuni uomini d'affari. - (PRIMAPRESS)