Sudafrica: morto il leader anti-apartheid Desmond Tutu (90). Fu Nobel per la Pace nel 1984

SUDAFRICA - Morto Desmond Tutu (90), l'eroe anti-apartheid che fu uno dei simboli della resistenza razzista. L'arcivescovo anglicano ottenne il Nobel per la pace nel 1984, come simbolo della lotta non violenta contro il regime razzista. Dopo la vittoria di Nelson Mandela, Tutu presiedette la Commissione per la Verità e la Riconciliazione,che in un drammatico processo di pacificazione della società sudafricana mise in luce le atrocità commesse dai bianchi.