Stromboli: recuperato lo yacht Perini che appartenuto a Ranieri di Monaco

(PRIMAPRESS) - STROMBOLI (SICILIA) - Il veliero “Malizia” Perini, ex barca a vela del principe Ranieri di Monaco, è naufragato a Stromboli. Lo splendido yacht a vela, lungo 25 metri, era stato noleggiato a Trapani per una crociera nelle isole Eolie. A bordo si trovavano 5 ospiti, oltre a 3 uomini dell’equipaggio.

Secondo una prima ricostruzione, mentre la barca si trovava al largo di Stromboli, si sarebbe registrata un’avaria ai comandi o comunque un guasto che avrebbe compromesso la navigazione. Il comandante avrebbe così tentato di spiaggiare il veliero, approfittando delle condizioni del mare favorevoli, per evitarne la perdita. Lo scafo è finito così contro una scogliera a sud del porticciolo di Scari. Tutti gli occupanti fortunatamente sono rimasti illesi. L’equipaggio ha, infatti, evacuato i 5 turisticon la scialuppa di salvataggio, trasportandoli al porto di Scari, mentre a bordo sono rimasti soltanto il comandante e un marinaio. La società di charter, intanto, ha già programmato il recupero del veliero, i cui danni dovrebbero essere contenuti. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dal Circomare della Guardia Costiera di Lipari. Questo sail/yacht da 25 metri, costruito nel 1989 da Perini Navi, fu originariamente realizzato per il principe Ranieri III di Monaco, che lo chiamò Malizia, in omaggio alla tradizione di famiglia. La barca è stata infatti ormeggiata per molti anni a Cap d’Ail, dove veniva utilizzata come sua personale ammiraglia. - (PRIMAPRESS)