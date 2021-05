Striscia di Gaza, la speranza del cessate il fuoco ma da Israele segnali contrastanti nonostante la telefonata di Biden

(PRIMAPRESS) - STRISCIA DI GAZA - Un cessate il fuoco potrebbe avvenire "forse entro 24 ore", hanno detto funzionari di Hamas alla Cnn. "Penso che probabilmente arriveremo a un cessate il fuoco nei prossimi due giorni", ha detto il numero due di Hamas al sito Ynet. Da Israele,però,l'unico commento è quello circolato ieri sera in un Consiglio di sicurezza in cui il premier Netanyahu affermava: "Sono determinato ad andare avanti con l'operazione a Gaza fino al raggiungimento dell'obiettivo di riportare pace e sicurezza a voi,cittadini di Israele". Una presa di posizione forte che neanche la telefonata con Joe Biden avrebbe scalfito, appigliandosi all'affermazione del presidente Usa che "Israele aveva il diritto all' autodifesa". Ma il succo della telefonata di Biden era "di aspettarsi una significativa riduzione dell'escalation sulla via del cessate il fuoco". Intanto questa mattina le Forze di difesa israeliane (Idf) fanno sapere di aver distrutto la rete di tunnel creata da Hamas nella Striscia di Gaza. "Hamas ha trascorso l'ultimo decennio a costruire la metropolitana, rete di tunnel del terrore. In soli 5 giorni,l'abbiamo neutralizzata". - (PRIMAPRESS)