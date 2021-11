Strette ai no-vax: le Regioni tornano a premere sul governo che vuole evitare scontri sociali

(PRIMAPRESS) - ROMA - I dati in crescita della diffusione del virus e le prime emergenze negli ospedali, spinge i governatori a reiterare la loro richiesta di misure per i No Vax. La Conferenza delle Regioni, nella riunione,valuta l'ipotesi di adozione di ulterioriori strette. Sul tavolo anche la proposta di imporre restrizioni maggiori ai non vaccinati nel caso di peggioramento della situazione epidemiologica e di cambiamento di colore delle Regioni. Ma il governo continua a non essere d'accordo per evitare scontri sociali. Anche se ieri la ministra Gelmini ha detto: "Se la situazione dovesse peggiorare credo che dovremmo tenere in seria considerazione le istanze delle Regioni". Stesse ragioni che ora iniziano a farsi sentire anche dalle parti dei vaccinati. - (PRIMAPRESS)