Stretta viaggi Italia, Sassoli: "Ue non sempre tempestiva nelle sfide Covid"

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Nel Consiglio europeo in corso oggi a Bruxelles, il Presidente Davi Sassoli, intervenendo sulla questione pandemia e sulle ulteriori misure restrittive adottate da governo italiano per chi rientra anche da paesi UE, ha sottolineato la necessità di coordinare le azioni. "Noi siamo molto soddisfatti di aver varato il Green Pass in tempo record. Nello stesso tempo siamo convinti che tutte le azioni andrebbero coordinate". Così il presidente del Parlamento Ue, Sassoli,ha risposto alla domanda sulla stretta ai viaggi decisa dall'Italia. Sulle misure scelte unilateralmente da singoli Paesi Ue per arginare i contagi. Ma Sassoli ha poi ammesso:"Anche questo fa parte di una Ue che non ha capacità di affrontare con tempestività le questioni che il Covid ci sottopone". - (PRIMAPRESS)