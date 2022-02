Street Fitness: il mix di attività fisica e cultura nel programma di L’Aquila Città Europea dello Sport 2022

(PRIMAPRESS) - L’AQUILA – Un mix di attività fisica, cultura e turismo nel programma di Street Fintness che sabato 26 febbraio prende il via a L'Aquila su iniziativa dell’Asd Centro Studi My Gym dell’Aquila nell’ambito del programma di L’Aquila Città Europea dello Sport 2022. Il programma di attività di fitness, aperto a tutti, prevede cinque itinerari storico– artistici: il percorso dei Quarti; tra i Monumenti più noti; alla scoperta di Borgo Rivera; il Quarto di Santa Giusta e L’Aquila Contemporanea; la durata di ognuno varia da un minimo di un’ora ad un massimo di un’ora e mezza. Per quanto riguarda le iniziative inserite nel cartellone di L’Aquila Città Europea dello sport 2022 si parte come detto sabato prossimo 26 febbraio ore 10.30 con il percorso dei Quarti e si procederà con gli altri itinerari il 12 e 26 marzo; il 9 e 30 aprile; 14 e 28 maggio; il 27 agosto con un programma legato alla Perdonanza Celestiniana; il 17 settembre; 1 e 15 ottobre. Essendo un’attività all’aperto queste date sono soggette a spostamento in base al meteo. Per prenotarsi basta andare sulle pagine sociale (Facebook ed Instagram) della Asd My Gym dell’Aquila. “L’idea è nata nel 2018 – spiegano le due ideatrici Katia Salute ed Angela Ciano – negli spogliatoi della palestra My Gym dell’Aquila, e dall’esigenza di dare impulso allo sport all’aperto, in tempi pre pandemia tra l’altro, ma anche dalla necessità di far conoscere alle persone la nostra storia e i nostri bellissimi monumenti per riallacciare quel legame con la propria città che il sisma aveva drammaticamente spezzato. Da li l’appoggio dell’Associazione My Gym che ci ha supportato nella fase della realizzazione e poi con il sostegno della Fondazione Carispaq che ci ha permesso di fare il primo indispensabile investimento. Adesso siamo alla terza edizione e siamo grate che questa iniziativa possa far parte di un programma di prestigio come quello dell’Aquila Città Europea dello Sport 2022”. - (PRIMAPRESS)