Streaming illegale: oscurati 1,5 mln di utenti con abbonamenti falsi a Sky, Dazn, Mediaset e Netflix

ROMA - Vasta operazione della Polizia Postale in diverse città contro lo streaming illegale. Oscurati 1,5 mln di utenti con abbonamenti illegali, e azzerato l'80% del flusso illegale delle IP TV in Italia. Un giro di affari per mln di euro ai danni di Sky, Dazn, Mediaset, Netflix e altri. Quarantacinque le persone indagate. Associazione per delinquere finalizzata all'accesso abusivo a sistema informatico, frode informatica e riproduzione e diffusione a mezzo internet di opere dell'ingegno, le accuse.