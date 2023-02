Streaming Festival di Sanremo: ‘free access’ in tutto il mondo. Disattivata la geoprotezione

(PRIMAPRESS) - ROMA - Fino a sabato 11 febbraio, cioè per tutto il periodo del Festival di Sanremo, il segnale in streaming di Rai 1 sarà liberamente accessibile ovunque nel mondo dalle 20.00 alle 3.00 della notte. E’ stata disattivata, infatti, la modalità di geoprotezione del segnale. Lo stesso vale per il canale 4k, la Visual Radio, la versione LIS e le conferenze stampa in onda su RaiPlay. - (PRIMAPRESS)