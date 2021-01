Strage Viareggio, Piagentini (Familiari): “La sentenza della Cassazione ha cancellato un reato ma ha confermato la colpa di Rfi”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "La Cassazione ha cancellato un reato e degli anni di condanna,ma ha accertato che queste persone sono colpevoli.Questo è certo.Poi la prescrizione cancella degli anni di galera,ma non ci interessa. Noi volevamo che le responsabilità fossero accertate e questo è avvenuto", Così Piagentini, dei Familiari delle vittime della strage di Viareggio Per il portavoce Nicoletti,"è stata una sconfitta dal punto di vista quantitativo (meno reati,ndr.) non qualitativo: la Cassazione in modo definitivo ha detto che fu "un disastro ferroviario". - (PRIMAPRESS)