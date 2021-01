Strage Viareggio: oggi la lettura della sentenza della Corte di Cassazione. Domani conferenza stampa dell'associazione "Il Mondo che vorrei"

(PRIMAPRESS) - ROMA - E’ attesa per oggi 8 gennaio la lettura del dispositivo della sentenza di Corte di Cassazione per il processo della strage ferroviaria di Viareggio accaduto il 29 giugno del 2009 in seguito ad un deragliamento di un treno merci e che causò 32 morti. Tra i familiari delle vittime riuniti nell'associazione 'Il Mondo che Vorrei' che hanno organizzato una diretta via internet per informare e coinvolgere chiunque voglia portare un saluto, una testimonianza di solidarietà o semplicemente aspettare la lettura del verdetto. Domani alle 12, è già fissata una conferenza stampa da parte dei familiari per commentare il verdetto e proseguire la loro battaglia per la sicurezza ferroviaria. "Siamo arrivati ad un appuntamento fondamentale per noi familiari, per la nostra città, per il nostro Paese - sottolinea l'associazione -. In questi anni abbiamo dato tutto quello che potevamo dare alla ricerca della verità", "consapevoli e certi che la nostra battaglia per la sicurezza non finirà domani, siamo però speranzosi che possa essere un giorno pieno di verità e giustizia". - (PRIMAPRESS)