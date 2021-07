Strage di via D'amelio: oggi la commemorazione a 29 anni di distanza dall'uccisione di Paolo Borsellino e la sua scorta

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Oggi 19 luglio si celebra la memoria della strage di via D'Amelio in cui furono uccisi il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti di polizia Emanuela Loi, Agostino Catalano, Claudio Traina, Vincenzo Li muli e Eddie Walter Cosina. "La memoria rinnova la consapevolezza della necessità dell'impegno comune a sradicare le mafie, contrastare l'illegalità e spezzare connivenze e complicità che favoriscono la presenza criminale". Così il presidente Mattarella ricordando la strage di 29 anni fa. "Borsellino e Falcone si sono battuti per la dignità della nostra vita civile e saranno sempre un esempio. Hanno testimoniato che le mafie possono essere sconfitte,per questo sono stati uccisi". - (PRIMAPRESS)