Strage di Bologna, Assise: condanna all'ergastolo per Paolo Bellini

BOLOGNA - La corte di Assise di Bologna ha condannato Paolo Bellini all'ergastolo con un anno di isolamento per la bomba alla stazione di Bologna del 2 agosto '80 che causò 85 morti e 200 feriti. Ex Avanguardia Nazionale,68 anni,è stato ritenuto il quinto attentatore, in concorso con i Nar. Condannati in definitiva Giusva Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini e Gilberto Cavallini(in I grado). La Corte ha anche condannato a 6 anni Piergiorgio Segatel per depistaggio e Domenico Catracchio a 4 anni per false informazioni al Pm.