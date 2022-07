Strage Borsellino: appello della famiglia contro la prescrizione del Tribunale di Caltanissetta. Sabella: “Occorre una Commissione parlamentare”

Alfonso Sabella

(PRIMAPRESS) - CALTANiSSETTA - La prescrizione per i tre poliziotti accusati di aver depistato le indagini sulla strage in cui morì il giudice Borsellino e la scorta, ha sollevato ancora una volta l'indignazione di una parte del paese sull'inadeguatezza delle indagini a 30 anni dell'attentato al magistrato siciliano. Per due agenti l'accusa è prescritta. Mentre è stato assolto il terzo. Una sentenza che riaccende la rabbia di Fiammetta Borsellino sulla sentenza del tribunale di Caltanissetta. Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo erano imputati di calunnia aggravata dall'avere favorito la mafia, ma senza aggravante è prescritta la calunnia per i primi due. La famiglia Borselli- no si dice pronta all'appello. Mentre il finto pentito Vincenzo Scarantino è stato riconosciuto come calunniatore. "Questo processo condotto dalla magistratura siciliana rischia di non arrivare a nessuna conclusione dopo tutti questi anni. Occorrerebbe una commissione parlamentare per portare alla luce i depistaggi che non consentono la verità processuale". A dirlo è stato Alfonso Sabella l'ex sostituto procuratore del pool antimafia di Palermo, intervento alla trasmissione Rai2 Post. - (PRIMAPRESS)