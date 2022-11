Strade dissestate a Roma: il Gup ha rinviato a giudizio 7 persone per la morte della 26enne Elena Aubry

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Gup di Roma ha rinviato sette persone a giudizio e ha condannato a due anni un'ottava, al termine dell'udienza preliminare del procedimento per la morte di Elena Aubry, la 26enne morta nel 2018 sulla via Ostiense a causa del dissesto del fondo stradale. Le otto persone sono dunque a giudizio per omicidio stradale in concorso. Fra gli imputati sei impiegati comunali del Simu, il dipartimento che si occupa delle infrastrutture, e il responsabile della sorveglianza della ditta di appalto per la manutenzione della strada. - (PRIMAPRESS)