Stoltenberg: “Italia fondamentale per la NATO. Importante contributo nell’aiuto all’Ucraina

(PRIMAPRESS) - ROMA - Stoltenberg:Italia fondamentale in Nato "L'Italia può sempre contare sulla Nato e so che la Nato può sempre contare sull'Italia". Così il segretario Stol- tenberg con la premier Meloni a Palazzo Chigi: "Accolgo con grande favore il contributo importante che l'Italia sta dando per aiutare l'Ucraina:avete dato centinaia di milioni di aiuti umanitari e finanziari", ha detto anche Stoltenberg aggiungendo: "L'Italia è tra i fondatori dell'Alleanza. Ha ruolo fondamentale" Da Stoltenberg anche le congratulazioni a Meloni per l'incarico di premier. - (PRIMAPRESS)