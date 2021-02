Stati Uniti, Biden: “Una democrazia da tutelare”. Il rischio che arriva da Russia, Cina ed Iran

(PRIMAPRESS) - USA - In troppi luoghi, compresi Stati Uniti ed Europa, i progressi della democrazia sono sotto attacco e dobbiamo difenderli". Così il presidente Usa Biden alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. La Russia di Putin "è una minaccia per le nostre democrazie", aggiunge Biden, mettendo in guardia contro il rischio di una nuova "guerra fredda". Anche la Cina rappresenta una minaccia e Usa ed Europa devono prepararsi a "una lunga e dura competizione" con Pechino. Inoltre gli Usa risponderanno alle attività destabilizzanti dell'Iran - (PRIMAPRESS)