Stati Generali, Renzi (Italia Viva): "Spero nell'utilità di questo evento ma dopo si dovrà passare in parlamento per le decisioni"

"Spero che saranno utili gli Stati Generali dell'Economia.E'importante avere una visione di insieme per spendere più di 80mld che abbiamo 'rubato' ai nostri figli". Così Renzi nella sua e-news. "Anche per questo -aggiunge- chiederemo al Governo,finiti gli Stati Generali,di portare la discussione anche nelle Aule parlamentari con un bel dibattito che tolga ogni alibi alle opposizioni e stoppi ogni polemica. Bene gli Stati Generali, benissimo che i risultati di questo lavoro siano presentati nella sede della democrazia, il Parlamento". Doveroso confronto in Parlamento così come è sempre stato sostenuto dall'opposizione di Centrodestra che ha ritenuto di non partecipare alla "passerella" di Villa Pamphilj.