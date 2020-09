Stadi aperti al 25%: la marcia indietro di Sileri (Salute) dopo il No del Comitato Tecnico Scientifico

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’apertura degli stadi non ci sarà. Le polemiche scoppiate all’indomani del via libera del ministro dello Sport, Spadafora e del “si” iniziale del sottosegretario alla Salute Sileri, ha sollevato un vespaio, paragonando la scelta a quella avventata della riapertura delle discoteche di quest’estate che ha messo in crisi alcune regioni.

La riesplosione di alcuni focolai di virus e l’impossibilità di garantire il controllo della sicurezza sanitaria e del distanziamento sociale sia pure con la regole del 25%. A mettersi di traverso con forza è stato il Comitato Tecnico Scientifico che motivano la decisione con la previsione di un rialzo dei casi positivi ad ottobre. - (PRIMAPRESS)