Stabilità Mediterraneo: domani 21 aprile, il ministro della Difesa Guerini in audizione alla Commissione Esteri

ROMA - Si terrà domani mercoledì 21 aprile, alle ore 15, la Commissione Esteri in cui si svolge l'audizione, in videoconferenza, del Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo. Guerini riferirà anche sulle determinazioni assunte ieri dal Consiglio europeo circa il rinnovo del partenariato strategico con il vicinato meridionale. L'UE intende rafforzare il dialogo politico in tutto il Mediterraneo organizzando riunioni annuali dei ministri degli esteri degli Stati membri dell'UE e dei partner del vicinato meridionale per esaminare i progressi nell'attuazione della nuova Agenda per il Mediterraneo.