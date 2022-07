Sport: siglato protocollo per servizi finanziari tra ICS e la Federazione della Pesca Sportiva

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’Istituto per il Credito Sportivo, banca sociale per lo sviluppo sostenibile dell’Italia attraverso lo Sport e la Cultura, e la Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato hanno sottoscritto un nuovo protocollo d’intesa per garantire, attraverso prodotti finanziari e servizi erogati dall’ICS, un ulteriore supporto allo sviluppo delle attività della Federazione e delle Associazioni e Società Affiliate. - (PRIMAPRESS)