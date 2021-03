Sport: proteste in piazza e alla Camera per riaperture e mancati ristori. L'allarme di disturbi indiretti della pandemia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il mondo dello sport non professionistico è in subbuglio. Oggi 9 marzo mentre in Piazza del Popolo a Roma andava in scena una protesta che ha portato diverse centinaia di rappresentanti di palestre, associazione ed impianti sportivi per protestare contro chiusure e mancati ristori, alla Camera dei Deputati Fratelli d’Italia alzava i cartelli inneggianti alla riapertura di “Sport & Salute”. Una situazione lasciata sospesa dal Governo Draghi che al momento non ha ancora deciso, dopo l’uscita delle ministro Spadafora e del suo tentativo di riforma del settore che si era mostrata con troppe insidie, dove collocare la funzione “Sport” e a chi assegnare l’eventuale incarico di sottosegretario. Voci di palazzo parlano di una possibile collocazione presso il Ministero delle Politiche Giovanili (come nel precedente governo per non dover ricorrere all’intera riorganizzazione dei dipartimenti) dove siede la grillina Dadone. Ma è questo stato di incertezza che oggi ha fatto scendere in piazza gli addetti del settore sportivo in attesa di veder definito uno degli asset strategici anche per contenere i disturbi indiretti dell’emergenza che da Nord a Sud dell’Italia stanno mostrando forme di violenza e bullismo in crescita rispetto al passato. Gli psicologi stanno insistendo molto sul malessere diffuso che sta pervadendo il già fragile sistema di rete sociale. Oggi anche il procuratore aggiunto di Torino, Patrizia Caputo nel commentare i 40 arresti di giovani a seguito dell’inchiesta su un raid di ottobre scorso ha sollevato la necessità di interrogarsi su queste forme di violenza gratuita che nascondono vuoti di valori. - (PRIMAPRESS)