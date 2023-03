Sport per ipovedenti e ciechi: un'incontro della Fispic con Pancalli e la Fondazione Essilor Luxottica

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi organizza il prossimo 6 marzo (ore 14,30) presso la Sala Nassirya del Senato della Repubblica una conferenza su “L’importanza dello sport per persone ipovedenti e cieche”. All'incontro prenderanno parte Isabella Rauti, Sottosegretario alla Difesa, Luca Pancalli, Presidente Comitato Italiano Paralimpico, Sandro di Girolamo, Presidente Fispic - Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi, Giuseppina Versace, in qualità di Vicepresidente della Commissione 7ma Cultura, Istruzione e Sport, Portavoce dell’Intergruppo Parlamentare per le disabilità, nonché in veste di atleta paralimpica, Andrea Rendina, Segretario Generale Fondazione OneSight Essilor Luxottica, Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda e Giuseppe Tambone, Specialista in Diritto ed Economia dello Sport, Direttore Sportivo Figc. - (PRIMAPRESS)