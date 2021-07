Sport nei parchi, dal “Sostegni bis” arrivano 6 milioni per attrezzare le aree. Pella (Anci): “Un avviso pubblico che ha interessato 1700 Comuni”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sostegni bis: approvato un finanziamento di 6 milioni per consentire lo sport per tutti nei parchi. "Sono soddisfatto - ha dichiarato l'esponente di Forza Italia e vicepresidente vicario dell'Anci, Roberto Pella - che, grazie a un emendamento da me proposto e appena approvato nel Sostegni bis, l’iniziativa Sport nei Parchi, nata da un Avviso pubblico promosso da ANCI e Sport Salute SpA, godrà di un finanziamento di ulteriori 6 milioni per l’anno 2021 a favore dei progetti presentati da Comuni e Associazioni sportive nei territori per promuovere l’attività fisica e lo sport all’aria aperta. L'Avviso aveva riscosso, negli scorsi mesi, un grande interesse con quasi 1.700 Comuni che avevano presentato la propria risposta, a fronte, però, di uno stanziamento insufficiente. "Le chiusure forzate dei luoghi deputati allo sport e l’aumento della sedentarietà dovuta al lockdown - ha detto ancora Pella - hanno rappresentato una vera minaccia per lo stato di salute, fisica e mentale, dei nostri cittadini, specie i più giovani per i quali, purtroppo, è aumentato il rischio di obesità, di solitudine e ansia. Sono quindi particolarmente orgoglioso che sia oggi riconosciuta la valenza di quest’idea, che favorirà, in maniera diffusa a livello nazionale, l’intrapresa di programmi di ripresa dello sport e dell’attività fisica per la cittadinanza negli spazi pubblici aperti, e in particolare le aree verdi urbane. - (PRIMAPRESS)