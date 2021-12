Sport e stili alimentari: firmato un protocollo tra Unicoop Tirreno e Aces Italia

(PRIMAPRESS) - LIVORNO - Sport e educazione alimentare per stili di vita corretti è l'impegno siglato in un protocollo a Vignale Riotorto (LI) dalla cooperativa dei consumatori Unicoop Tirreno e la divisione Italia della Federazione delle Capitali Europee dello Sport (Aces). Un accordo che prevede anche il coinvolgimento dei rappresentanti delle amministrazioni comunali della costa toscana. Presenti alla firma il Presidente Aces Italia Vincenzo Lupattelli, il Consigliere e Delegato Aces Italia Enrico Cimaschi; per Unicoop Tirreno il Presidente Marco Lami e il Vice Presidente Massimo Favilli; l'assessore del Comune di Castagneto Carducci Cristiano Pullini (in rappresentanza della Comunità Europea dello Sport Costa degli Etruschi Sport 2022), l’assessore del Comune di Follonica Alessandro Ricciuti (in rappresentanza della Comunità Europea dello Sport 2023 Maremma Toscana Area Nord Sport 2023) e il coordinatore delle due comunità Stefano Ridi. I presidenti Marco Lami (Unicoop Tirreno) e Vincenzo Lupattelli (Aces Italia) hanno sottolineato che l'accordo raggiunto servirà a stimolare azioni nell'ambito di associazioni ed eventi sportivi del territorio attraverso promozione e monitoraggio di corretti stili alimentari per aumentare il benessere diffuso come valore di una comunità. Un obiettivo di etica d'impresa per la cooperativa del Tirreno e una delle mission di Aces Europe per lo sviluppo dello sport sociale ed inclusivo nel rispetto delle finalità dell'Unione Europea. - (PRIMAPRESS)