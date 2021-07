Sport e scuola: accordo Aces Italia e Decathlon per programmi incentivanti sul territorio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Siglata da Aces Italia e Decathlon, la più grande catena di negozi sportivi, una partnership per progetti di politiche sportive sul territorio. Grazie ad una rete di collaborazione tra Club, ASD, Associazioni, si svilupperà una attività di promozione per facilitare lo sviluppo di attività motorie di qualità nelle scuole, anche nell’intento di ridurre la percentuale d’abbandono della pratica sportiva in strutture esterne per la sovrapposizione con i programmi didattici. “Questo accordo - rileva il presidente di Aces Italia, Vincenzo Lupattelli - sarà importante anche nello screening sui territori analizzati dal punto di vista dell’attività fisica durante i riconoscimenti di Capitale, Città, Comune, Comunità e Regione Europea dello sport che fa parte della nostra mission. La capillarità dei negozi sportivi di Decathlon sul territorio italiano insieme ai report delle nostre commissioni per l’assegnazione dei riconoscimenti sarà importante per definire anche i trend delle discipline sportive emergenti”.

L’accordo siglato in questi giorni rappresenta anche uno dei fattori di sviluppo della politica espansiva di Decathlon che entro il 2021 avrà una rete operativa 136 negozi. - (PRIMAPRESS)