Sport: contributi a fondo perduto società dilettantistiche. Da oggi l'erogazione dei fondi

ROMA - Avviata la procedura di liquidazione dei contributi a fondo perduto da parte del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri a favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche. Ecco il link per l'elenco delle società ammesse e con i relativi importi in corso di erogazione: http://www.sport.governo.it/media/2266/elenco-47-asd-ssd-prima-sessione.pdf