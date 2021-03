Sport, Azzurri d'Italia: Novella Calligaris è il nuovo presidente della prestigiosa associazione

(PRIMAPRESS) - ROMA - Novella Calligaris è stata eletta presidente dell'Associazione Azzurri Olimpici d'Italia. L'ex campionessa di nuoto ha ricevuto 30 voti, sui 42 presenti all'assemblea, contro i 12 di Claudio Chiappucci. Nel consiglio entrano Fiona May, Christian Ghedina e Franco Fava, e insieme a tanti azzurri anche una presenza del mondo dell'industria come Enrico Mambelli. "Una grande sfida -dice Calligaris per riportare l'associazione ai livelli che merita in nome della maglia azzurra". - (PRIMAPRESS)