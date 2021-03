Sport, accordi disattesi dal Dipartimento. Enti promozione: "Basta disparità"

ph. M.Senatore

(PRIMAPRESS) - ROMA - Accordi disattesi e prese di posizione del Dipartimento dello Sport, provocano un a levata di scudi di 15 enti di promozione sportiva già sul piede di guerra per le misure anti-Covid che hanno messo in ginocchio tutto il settore tanto che il 9 marzo prossimo le associazioni sportive si sono date appuntamento dinanzi Montecitorio per una protesta generale. Questa volta ad indignare gli Eps è una FAQ inserita nel Dipartimento Sport che quest’ultimo aggiorna in base alle domande che arrivano dalle varie associazioni. Le associazioni fanno riferimento all’apposito protocollo adottato dalle Federazioni sportive nazionali (FSN), dalle Discipline sportive associate (DSA) o dagli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI in attuazione delle disposizioni governative, contenente norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono le attività sportive organizzate. “Un provvedimento inserito nelle FAQ del Dipartimento Sport nonostante non trovi alcun riscontro nel Dpcm in vigore da oggi” - scrive il coordinamento degli enti di promozione sportiva - genera evidenti disparità”. “Purtroppo non è il primo episodio - si legge nel documento sottoscritto dagli enti di promozione sportiva - da quando è iniziata la pandemia gli Enti di promozione sportiva hanno più volte denunciato i contenuti di misure a due marce, come se il virus potesse aggirarsi solo nelle palestre di ASD e SSD affiliate agli Enti di Promozione, e non invece all’interno di strutture di altri organismi sportivi. Lo ribadiamo oggi ancora più forti e uniti, attraverso il Coordinamento degli EPS presso il Coni: non è una diversa tessera che può fare la differenza! Il virus non distingue colori, né simboli! Quando decide di contagiare, lo fa ovunque e con chiunque. Dall’impianto di quartiere ai ritiri della Serie A!”. - (PRIMAPRESS)