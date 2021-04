Spionaggio: tre video incastrano Biot, l’ufficiale che ha venduto informazioni militari riservate

(PRIMAPRESS) - ROMA - Almeno tre video, realizzati da metà marzo, mostrano l'ufficiale di marina Biot mentre nel suo ufficio fotografa schermate del pc aperte su documenti classificati. A piazzare la telecamera nell'ufficio di Biot, ora in cella per spionaggio, sarebbe stato lo Stato maggiore della Difesa. Il primo video è del 18 marzo, gli altri del 23 e del 25. L'ambasciatore Razov ribadisce "profondo dispiacere" per l'"incidente" e per l'espulsione di due funzionari russi. "Contiamo che il fatto non influisca sui nostri rapporti". - (PRIMAPRESS)