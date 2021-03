Spionaggio militare: domani interrogatorio del capitano della Marina. Se confermate le accuse rischia 20 anni di carcere

(PRIMAPRESS) - E’ stato fissato per domani nella tarda mattinata l’interrogatorio di convalida e garanzia di Walter Biot (56), il capitano di fregata della Marina, in servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa, indagato per spionaggio e fermato ieri sera insieme con un ufficiale delle forze armate della Federazione russa. Secondo quanto si è appreso l’atto istruttorio potrebbe tenersi da remoto, a causa della emergenza pandemia da Coronavirus. L'ufficiale italiano avrebbe ricevuto un compenso di 5mila euro per forniture di dati riservati e sensibili in ambito NATO. Se l'accusa dovessere essere confermata Biot rischia 20 anni di carcere. Dall'imbarco alla portaerei Garibaldi era passato a funzioni amministrative passando al cerimoniale del Gabinetto del Ministro della Difesa. - (PRIMAPRESS)