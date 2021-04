Spionaggio Italia-Russia: l'ufficiale Walter Biot resta in carcere a Regina Coeli. Davanti al Gip militare si è avvalso della facoltà di non rispondere

(PRIMAPRESS) - ROMA - Al termine dell'interrogatorio di Walter Biot,l'ufficiale di Marina arrestato con l'accusa di spionaggio, per aver passato documenti riservati a un militare russo, il Gip di Roma ha convalidato l'arresto. Biot è attualmente detenuto a Regina Coeli. Il suo legale aveva chiesto i domiciliari. Davanti al Gip,il militare si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha chiesto "tempo per raccogliere le idee. Sono frastornato. Chiarirò la mia posizione", ha detto. - (PRIMAPRESS)