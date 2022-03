Spesa armamenti: Draghi al Colle spinge Conte a precisare: “Mai sollevato crisi di governo”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il contrasto nella maggioranza sull' innalzamento della spesa per gli armamenti ha costretto il premier Draghi a salire al Colle per informare il Presidente della Repubblica Mattarella della situazione di stallo e con avvisaglie di crisi di governo. La scintilla era scattata con le prese di posizione dell'appena confermaro leader del M5S, Giuseppe Conte. Ma il gesto di Draghi di salire al Colle in serata deve aver fatto aggiustare il tiro all'ex premier: "Mai sollevato l'ipotesi di una crisi di governo" Il premier Draghi "avrà pure il diritto di informare il presidente della Repubblica dei vertici che ci sono stati". Così il leader M5s Conte, sulle tensioNU, dopo il no di M5s all'aumento delle spese militari e il colloquio che il premier ha avuto con il Capo dello Stato. "Ma io non ho sollevato nessuna crisi di governo", ha scandito Conte."Noi sosteniamo la Nato,per quanto riguarda modi e tempi consentiteci di discutere" E assicura il "sì" al Dl Ucraina. - (PRIMAPRESS)