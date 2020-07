Speranza (Sanità): "Servono almeno 20 miliardi per un cambiamento copernicano del sistema sanitario"

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Servono almeno 20 mld se vogliamo fare un cambiamento copernicano sul nostro sistema sanitario". A dirlo è il ministro della Salute, Speranza che lascia sospettare che stia pensando, come già dichiarato da una parte del Pd e dallo stesso segretario Zingaretti, alla possibilità di accedere al controverso MES.

"Stiamo lavorando a un rapporto più organico tra istruzione e servizio sanitario. Le scuole riapriranno tutte. Il punto è riaprire in sicurezza", ha aggiunto, non escludendo una seconda ondata: "Dobbiamo tenerci pronti: siamo più forti che a febbraio". Sulla proroga dell'emergenza “ è giusto un passaggio in Parlamento. Siamo fuori dalla tempesta grazie agli italiani”. Speranza non ne parla esplicitamente per non indispettire gli alleati di governo (M5S) ma il desiderio di far diventare l’Italia un polo di eccellenza della Sanità e della ricerca medica è molto forte e la disponibilità di fondi del MES potrebbe essere un’occasione. Sono soldi da restituire e con delle condizionalità ma i tassi sono vantaggiosi e le condizionali legate ad un progetto con gambe sostenibili. - (PRIMAPRESS)