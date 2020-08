Speranza (Sanità): "Il virus si porta a casa". Balzanelli (118): "Visiere e saturimetri a scuola per essere realisti"

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Aiutateci a tenere sotto controllo il contagio. Tra meno di un mese dobbiamo riaprire scuole e università in sicurezza. E non possiamo sbagliare". A reiterare la raccomandazione di qualche giorno fa è ancora il ministro della Salute, Roberto Speranza. A preoccupare il ministro è la risalita di casi positivi tra i giovani per effetto delle vacanze che hanno fatto abbassare la guardia. “Ma il virus si porta a casa” insiste Speranza ed è cosi che si rimette in crisi il sistema”.

Una legittima preoccupazione che vede d'accordo anche il presidente del Sis 118, Mario Balzanelli, sollecitando, però, proprio per la scuola un uso di dispositivi di sicurezza individuali più congeniali. “Non sono i banchi con le rotelle a mantenere il distanziamento sociale - osserva Balzanelli - anzi quella mobilità ridurrà ancora di più le distanze innaturali per i ragazzi. Sarebbe opportuno invece - sostiene il presidente del 118 - adottare le visiere anti-droplets che non deve essere continuamente sostituita, come le mascherine, necessita solo di sanificazione ripetuta, copre gli occhi, che la mascherina non copre, e consente una respirazione molto più agevole”.

“Tra i dispositivi necessari per monitorare l’ingresso a scuola - continua Balzanelli - sarebbe necessario che ogni classe disponesse di un saturimetro il dispositivo che consente di verificare il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue e l’eventuale stato di ipossia silente. La misurazione di questo parametro è un metodo non invasivo e indolore e quindi adatto anche ai ragazzi”. - (PRIMAPRESS)