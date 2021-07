Speranza (Salute): “Oltre 54 mln le dosi somministrate ma bisogna continuare per uscire da ricadute”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Ad oggi oltre 54 milioni di dosi somministrate. Dobbiamo insistere perché il vaccino è fondamentale se vogliamo lasciarci alle spalle una realtà così difficile".Così il ministro della Salute Speranza. "Putroppo la pandemia non è finita, il contagio può esserci a causa delle varianti, una sfida che va affrontata con la massima attenzione,continuando sulla strada della prudenza".Sull'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari: "Dobbiamo lavorare perchè questa norma sia rispettata". Ma se si spinge ad ottenere una risposta più convinta da tutti gli operatori sanitari per non ricorrere a misure impositive c'è anche quella grossa fetta di personale scolastico che si è sottratta alla vaccinazione e poi l'altrettanto inquietante mancata adesione di un rilevante numero di over '60. - (PRIMAPRESS)