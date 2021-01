Speranza (Salute): "Non siamo fuori pericolo" Proroga dello stato di emergenza sino al 30 aprile e nuove restrizioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - In tutta Europa sta circolando una vera e propria tempesta. Non siamo fuori pericolo. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza in aula questa mattina nell’aula della Camera. Pesano anche le varianti del virus. In Italia i dati osservano un peggioramento con Rr, terapie intensive e ricoveri in aumento. Nelle strutture ospedaliere c’è un sovraccarico sopra la soglia critica del 30% delle terapie intensive. Dodici regioni sono ad alto rischio. Una sola a rischio basso. Abbiamo l’obbligo di prendere nuovi misure. Il governo proroga al 30 aprile tutte le misure di contenimento. Nel nuovo decreto Dpcm ci saranno le fasce differenziate per abbassare la curva. Divieti di assembramenti davanti a locali e solo asporto dopo le 18. Introduzione di un’area bianca con la riapertura dei musei. - (PRIMAPRESS)