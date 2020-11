Speranza (Salute) nell'informativa alla Camera sui criteri della divisione delle zone Covid: "I numeri continuano a crescere"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi nell’Aula della Camera, il ministro della Salute, Roberto Speranza è stato ascoltato per un’Informativa sui criteri con cui le regioni sono state inserite nelle fasce Covid. "I numeri, che rappresentano persone, continuano ogni giorno drammaticamente a crescere", dice, e il Dpcm ha come "principio prioritario la tutela della salute". Ieri dati record,"abbiamo fatto bene a accelerare con misure" e "non c'è un'altra strada, la via della precauzione è via obbligata per arginare la pandemia". "Si possono avere idee diverse ma non capovolgiamo realtà: c'è stato pieno coinvolgimento Regioni". - (PRIMAPRESS)