Speranza (Salute): "L'obiettivo è di chiudere con lo stato di emergenza a luglio. Avremo 45 giorni per fare previsioni"

ROMA - A fine luglio finisce lo stato d'emergenza e l'obiettivo del governo sarebbe di non prolungarlo salvo imprevisti. "Non abbiamo ancora deciso, ci sarà una valutazione, 45 giorni sono un tempo notevole per poter fare previsioni. Ma sarebbe bello chiudere con lo stato di emergenza,dare un segnale positivo al Paese". Così il ministro della Salute Speranza in un'intervista di questa mattina. Tutto questo "per la fine dell'anno sarà alle spalle,e gradualmente riavremo una vita più simile a quella di prima".