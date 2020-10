Speranza (Salute) in aula della Camera: "L'età mediana dei contagiati è passata dai 70 anni ai 41"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Mascherine sempre, controlli su distanza e assembramenti e igiene. Ecco le tre regole che verranno reiterate con il nuovo Dpcm che dovrà essere varato, probabilmente, domani come ha anticipato il ministro della Salute, Roberto speranza oggi in aula della Camera. “Qui non c’entra la politica ma è il rispetto delle norme per tenere la curva sotto controllo. I numeri di positivi e di terapie intensive sono sostenibili per la nostra organizzazione sanitaria ma è chiaro che se c’è una tendenza di crescita dobbiamo avere prudenza. L’età mediana dei contagiati ha sfiorato i 70 anni ma oggi l’età mediana è di 41 anni”. - (PRIMAPRESS)