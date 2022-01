Speranza (Salute): "I no-vax occupano i due terzi dei posti letto in ospedale. Bisogna ridurre la pressione"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ospedali sotto pressione per l'ondata degli oltre 200 mila nuovi positivi e per la pressione dei ricoveri che ha superato il 22% in questi giorni. Il ministro Speranza ieri aveva rimarcato:"i No-vax occupano i due terzi delle terapie intensive". Ma anche se nel paese i non vaccinati costituiscono una minoranza di circa il 10%, c'è tuttavia il peso di questa parte di popolazione che sta appesantendo le strutture e alimentando la circolazione del virus. I non vaccinati occupano anche la metà dei posti letto in area medica, sostiene Speranza che aggiunge: "ridurre l'area dei non vaccinati è fondamentale. Ci può consentire di alleggerire la pressione sugli ospedali". - (PRIMAPRESS)