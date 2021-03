Speranza (Salute): "Grazie agli specializzandi per la campagna di vaccinazione". Ma intanto in Campania le autoambulanze viaggiano senza personale medico

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Grazie a tutti i medici specializzandi del nostro Paese che hanno unitariamente sottoscritto l'intesa con governo e regioni per partecipare attivamente alla nostra campagna di vaccinazione Covid". Lo scrive sui social il ministro della Salute,Speranza."E' un altro passo avanti che ci rende più forti nella sfida decisiva dei prossimi mesi". Il presidente di Fnomceo,Anelli,chiede che "dopo i 45mila medici di base, e i 40mila specializzandi,ora vengano coinvolti nella campagna vaccinale anche i 63.600 odontoiatri italiani". E' una chiamata generale dei vari settori di specializzazione sanitaria quella che si sta promovendo in questi giorni per accelerare sulla copertura vaccinale anche se restano aperte delle dicotomie che mostrano le due facce del sistema Italia nella sanità. E' di questi giorni, infatti, l'allarme lanciato dal Sis 118 che vede le sue ambulanze private del personale sanitario. In Campania sono stati persino chiesti i ristorni ai medici da parte delle Asl. - (PRIMAPRESS)