Speranza (Salute): "Gli esperti del Cts vedono una stabilizzazione dei contagi. Il Natale?E' presto per parlarne"

(PRIMAPRESS) - ROMA - A giudicare dai numeri non si direbbe e il ministro della Salute Speranza non si sbilancia nel vedere una curva discendente del virus già nei prossimi giorni. “Resto molto prudente - dice Speranza - ma gli esperti del Cts ci dicono che la curva dei contagi si va stabilizzando.E' ancora presto per dirlo,ma ci sono valide ragioni per credere che le ultime misure comincino a dare qualche risultato” ed aggiunge ”i prossimi 7-10 giorni saranno decisivi”. Solo allora probabilmente si potrà parlare del Natale e di cosa bisognerà fare. La questione è tuttavia che dietro quel Natale non c’è dietro solo il riunirsi o meno in famiglia ma l’organizzazione di centinaia di attività che in quel periodo hanno il picco del loro fatturato. Intorno alle festività ruotano anche migliaia di “stagionali” che dovranno restare sospesi per sapere se potranno o meno andare a lavorare. Una situazione destabilizzante per chi deve organizzare la propria vita. - (PRIMAPRESS)