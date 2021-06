Speranza (Salute): "Da lunedì 14, oltre 40 milioni di italiani in zona bianca"

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Da lunedì oltre 40 milioni di italiani saranno in zona bianca. L'Italia ha attualmente uno dei migliori dati europei sull'incidenza. E' un risultato incoraggiante,che ci consente di guardare avanti con più fiducia". Così il ministro della Salute Speranza. Occorre "insistere su questa strada con prudenza e gradualità", aggiunge il ministro, invitando a mantenere "corrette abitudini per non vanificare i tanti sacrifici fatti". Le nuove regioni in zona bianca saranno: Emilia Romagna, Lazio,Lombardia,Piemonte, Puglia e Provincia Autonoma di Trento. Restano in area gialla: Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Provincia Autonoma di Bolzano, Puglia, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta. - (PRIMAPRESS)