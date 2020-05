Speranza (Salute): "Coronavirus, il rischio zero arriverà solo con il vaccino. Le zone rosse? Chi ha responsabilità pagherà"

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Le prossime saranno settimane dall'esito non scontato, il comportamento corretto delle persone sarà ancora la chiave determinante”. Così il ministro Salute,Speranza, ha commentato a "Mezz'ora in più". Su un possibile ritorno della pandemia, "Il rischio c'è,il rischio zero arriverà solo col vaccino”, ha aggiunto. "Abbiamo avuto una fase difficile ma ora l'Italia sta meglio-ha osservato-Chi ha avuto atteggiamenti meno determinati sta pagando ora prezzo enorme".Sulle zone rosse:"Dobbiamo tutti rendere conto, chiunque abbia avuto responsabilità", - (PRIMAPRESS)