Speranza (Salute): "Accelerare sulle vaccinazioni ma poi bisognerà pensare all'assistenza territoriale"

(PRIMAPRESS) - ROMA - "L'auspicio è che già da domani arrivino rassicurazioni per rilanciare la campagna di vaccinazione". Il riferimento è all'analisi attesa dall'Ema circa le eventuali interconnessioni tra il vaccino AstraZeneca ed alcuni episodi trombotici. "Nel secondo trimestre - continua Speranza - avremo in arrivo oltre 50 mln di dosi e nel terzo trimestre 80 mln di dosi attese". Così il ministro della Salute, Speranza, in audizione. "Quanto avvenuto nelle ultime ore non incrina la nostra fiducia", la campagna dovrà "accelerare". Al lavoro per un "maggior protagonismo" di farmacie e infermieri. Poi sottolinea: serve "un Piano di ricostruzione della salute in 5 assi" e il primo fattore sarà un ritorno all'assistenza territoriale e di prossimità. - (PRIMAPRESS)