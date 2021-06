Sparizione Saman, il cugino Ikram Ijaz interrogato oggi dal magistrato. "Sono estraneo ai fatti"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ikram Ijaz, il cugino di Saman Abbas, si è detto estraneo alla sparizione della ragazza. Lo ha spiegato il suo legale al termine dell'interrogatorio di garanzia, in cui il pachistano si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha fatto alcune dichiarazioni spontanee. "Ha dichiarato di non aver nulla a che vedere con la sparizione della ragazza. Ha manifestato l'intenzione di rendere dichiarazioni più approfondite al pm nei prossimi giorni", ha detto l'avvocato Bucchi. Il giovane è stato fermato in Francia e poi consegnato all'Italia. - (PRIMAPRESS)