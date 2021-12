Sparatoria Colorado: uccise 3 persone a Denver da un uomo che ha aperto il fuoco. Ucciso dalla polizia

(PRIMAPRESS) - USA - Una sparatoria in Colorado ha provocato tre vittime (oltre l'autore della sparatoria) riaccendendo la polemica sull'uso indiscriminato delle armi. Un uomo ha aperto il fuoco in più zone di Denver, in Colorado, uccidendo 3 persone e ferendone altre 3 prima di essere ucciso. Le vittime sono 2 donne e un uomo. Tra i feriti anche un agente di polizia. Ancora da accertare il movente che ha spinto l'uomo ad aprire il fuoco. L'uomo era entrato in un albergo di un sobborgo della città ferendo un dipendente e ingaggiato un conflitto a fuoco con gli agenti della polizia che lo avevano inseguito. Poi una raffica di colpi dei poliziotti lo ha ucciso. - (PRIMAPRESS)