Sparatoria a Roma: una riunione condominiale finisce nel sangue con tre vittime e una quarta ferita

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sparatoria a Roma durante una riunione di condominio fuori di un bar. Tre persone sono rimaste uccise ed una è in gravi condizioni. Le vittime sono tre donne. Il fatto è avvenuto in via Monte Gilberto, in zona Colle Salario. L'autore della sparatoria è stato bloccato dalle persone che hanno assistito alla scena. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e gli operatori del 118. - (PRIMAPRESS)